У війни є два фінали. Більш реалістичний для нас – безпекова угода, – глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Війна з Росією може мати два фінали: або безумовна поразка однієї зі сторін, або компромісна угода на вигідніших умовах. Другий сценарій є більш реалістичним. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю “Українській правді“, яке опубліковане 18 березня.

“Не треба робити ніякої драми, але ми всі маємо пам’ятати, що у будь-якої війни є два фінали.

Перший фінал – це безумовна тотальна поразка однієї зі сторін. Це те, що нам хотіли нав’язати з самого початку росіяни, висунувши такий документ.

Другий фінал – це угода. Угода – це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень.

Тому з точки зору України, не з точки зору Росії, ми маємо чітко і тверезо розуміти, що або ми маємо налаштуватися на війну до кінця, в результаті якої ми тотально безумовно і беззастережно перемагаємо Росію, або має бути угода, яка має бути на вигідних для України умовах.

Я думаю, що другий варіант все-таки є реалістичним”, – сказав Кулеба.

“Тому ми маємо розуміти як суспільство, як держава – щоб припинити війну, нам потрібна угода. І українська дипломатія працює над тим, щоб ця угода була максимально вигідна для України”, – зазначив глава МЗС.

За словами міністра, президент Зеленський “жодних доручень нікому здавати національні інтереси не ставив. Задача, яку ставить президент, дуже чітка: максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України. І всі спекуляції про те, що хтось там щось зливає – це просто інформаційна війна, в якій ми маємо нарешті навчитися бути серйозними, дорослими людьми і не вестися на вкиди”.

Коментуючи публікацію видання Financial Times щодо “чернетки мирної угоди між Україною та Росією”, яка складається з 15 пунктів і включає відмову України від вступу НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, Кулеба пояснив: “Не знаю, хто саме був джерелом для Financial Times, але, в принципі, те, що вони написали – це вимоги Росії“.

“Це відбувалося не на моїй зустрічі з Лавровим, це відбувалося на так званому білоруському треку переговорів. Прийшла Росія, поклала документи і каже – ось наші вимоги. Наша делегація взяла цей документ, почала його вивчати, виносити контраргументи. Тобто інформація в Financial Times була подана таким чином, що це вже якась основа двостороннього діалогу і дискусій, що ми про ці всі речі нібито домовляємося. А насправді це російські пропозиції, на які Україна наводить свої контраргументи”, – наголосив глава МЗС.

“Наша ключова пропозиція – гарантії безпеки. Це те, довкола чого все крутиться, і без чого домовленостей бути не може. Це ключове.

Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму. Ми всі розуміємо, що Україна існує у вакуумі безпеки, і саме через цей вакуум Росія наважилася на війну, вважаючи, що ніхто за нас не вступиться і самі ми не будемо здатні захиститися”, – сказав Кулеба.

“З першого пункту Росія виявилася частково правою, тому що дійсно ніхто за нас не воює. Ми і не розраховували. Але при цьому вона помилилася, тому що нам допомагають дуже серйозно зі зброєю, з фінансами і політично.

А друге, те, в чому вони повністю прорахувалися, – що ми не будемо чинити опір. Україна чинить запеклий опір. І треба добре розуміти, що зараз наші головні аргументи на переговорах – це якраз наш спротив, це зброя, яка до нас надходить від партнерів, і санкції, які вони застосовують проти Росії. Ось це три аргументи, які роблять нашу позицію сильнішою в переговорах”, – наголосив міністр.

Аспект відмови від НАТО

Дмитро Кулеба також зазначив, що президент Зеленський “закликає всіх тверезо ставитися до членства України в НАТО – не з точки зору бажань наших або якихось емоційних очікувань, а з точки зору тверезого розрахунку”.

За його словами, на відміну від ЄС і Європарламенту, в позиції НАТО за останні три тижні не сталося змін щодо ставлення до становища України. “Так, може, це час нам замислитися?” – зауважив Кулеба.

Він акцентував на тому, що в угоді має бути прописана “лише українська модель безпеки” на базовому принципі – непорушність територіальної цілісності України.

“Нам потрібні жорсткі гарантії. Такі, які існують, наприклад, у тому ж НАТО. Тобто якщо на нас хтось напав, то інші зобов’язуються в той чи інший спосіб, який має бути детально прописаний, нас захищати. Тоді ця система може спрацювати”, – сказав Дмитро Кулеба.

“Але було б безумством з нашого боку вимагати таких гарантій лише від Росії. Ми всі прекрасно знаємо, якою є Росія. Тому ми кажемо, що нам потрібні комплексні гарантії від усіх ключових гравців. Це два принципи, які покладені в основу нашого підходу”, – зазначив глава МЗС.

Також він сказав, що президент Володимир Зеленський уже готовий до очної зустрічі з Путіним, “його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань”.

Наразі “ми продовжуємо робити свою роботу, (…) щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з Міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності”.

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