Польща представить ідею миротворчої місії в Україні

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Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, поінформувало польське агентство PAP ввечері в четвер, 17 березня.

“Розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією”, – сказав він.

За його словами, не йдеться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт із Росією.

“Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоби надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами”, – сказав Мюллер.

Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена на позачерговому саміті НАТО на наступному тижні і на засіданні Європейської ради.

“Тут не буде легких і швидких рішень, але щоби робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти”, – зазначив Мюллер.

Раніше віцепрем’єр уряду Польщі та голова владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський під час візиту до Києва запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

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