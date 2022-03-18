Home / Війна / Польща представить ідею миротворчої місії в Україні

Польща представить ідею миротворчої місії в Україні

18/03/2022 11:11

Уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, поінформувало польське агентство PAP ввечері в четвер, 17 березня.

“Розумію, що зараз серед деяких країн Західної Європи панують стримані настрої, мені сумно про це говорити, але я переконаний, що подальший тиск у майбутньому може призвести до того, що буде організована така місія, яка убезпечувала б територію України, ще не захоплену Росією”, – сказав він.

За його словами, не йдеться про місію, яка мала би вступити у безпосередній конфлікт із Росією.

“Вона має бути встановлена в тих місцях, які зараз не зайняті Росією, щоби надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами”, – сказав Мюллер.

Речник польського уряду анонсував, що така пропозиція буде представлена на позачерговому саміті НАТО на наступному тижні і на засіданні Європейської ради.

“Тут не буде легких і швидких рішень, але щоби робити такі кроки, вже зараз слід випрацьовувати різні варіанти”, – зазначив Мюллер.

Раніше віцепрем’єр уряду Польщі та голова владної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський під час візиту до Києва запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 23 – 18.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“На нашій площі демонстративно розстріляли чотирьох українських військових”

Українська активістка, директорка школи з Луганщини Ольга Балабай – про свою втечу з-під російських багнетів, школярів-патріотів та окуповані села навколо Щастя  автор: Марина Ткачук Околиці Дрогобича, що на Львівщині,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse