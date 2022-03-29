Арахамія озвучив деталі бажаного договору про гарантії безпеки після переговорів з РФ

Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.
Про це заявив у вівторок, 29 березня, глава української делегації Давид Арахамія на брифінгу після перемовин з РФ.
“Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює. Ми вийшли з офіційною пропозицією. Одразу кажу, ми нічого не підписували, ми просто доносимо нашу позицію як перемовники до Росії. Про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки, які будуть ратифікувати (парламенти країн – ред.), щоб не повторювати помилку, яка була в Будапештському меморандумі, що це виявився просто папірець”, – сказав Арахамія, його цитує “Українська правда”.
“Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій: якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право. Звісно, у нас неврегульовані питання із ОРДЛО та Кримом, тому тимчасово гаранти не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження, але ми чекаємо офіційних повідомлень. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України з точки зору безпеки”, – додав він.
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