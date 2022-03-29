Переговори з РФ: Подоляк розповів про пропозиції щодо статусу окупованого Криму

Радник офісу президента Михайло Подоляк

Україна пропонує протягом 15 років спільно з Росією напрацювати домовленості щодо статусу окупованого Криму та його приналежність.

Як передає “Новинарня“, про це вдень у вівторок, 29 березня, заявив радник офісу президента Михайло Подоляк після раунду переговорів із росіянами, який відбувся в Стамбулі.

Зазначається, що питання окупованого Криму – це окремий пункт переговорів між Україною та Російською Федерацією.

“Щодо Криму – це окремий пункт договору, в якому ми повинні зафіксувати позицію України та Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусів Криму та Севастополя. Ми пропонуємо, що поки триватимуть переговори між РФ та Україною, Росія не використовуватиме військові чи збройні сили для того, щоби вирішити питання півострова”, – сказав Подоляк.

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