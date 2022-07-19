На фронті загинув голова фракції “ЄС” у Львівській райраді, воїн ЗСУ Тарас Жеребецький

На фронті загинув депутат Львівської районної ради, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Тарас Жеребецький.
Машина, в якій їхав захисник, підірвалася на міні в зоні бойових дій.
Про смерть однопартійця у вівторок, 19 липня, повідомила народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.
“Загинув шанований і важливий член нашої команди “Європейської солідарності”, керівник нашої фракції у Львівській районній раді, керівник нашого секретаріату Тарас Жеребецький.
Цей молодий хлопець пішов боронити Україну у 2014 році і повернувся до лав ЗСУ 24 лютого. Він захищав країну у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. У вересні Тарасові виповнилося б 35″, – написала вона.
“Зранку ми плакали… в сесійній залі. Бо прийшла важка звістка з фронту”, – розповіла Геращенко.
Керівник обласної організації “ЄС” на Львівщині нардеп Олег Синютка розповів, що авто, в якому їхав Жеребецький, підірвалося на міні у зоні бойових дій.
“Кілька днів тому, у перервах між важкими боями, Тарас зробив сюрприз рідним та без попередження приїхав додому, щоб побачитися з дружиною, сином та донькою. У нашій пам’яті Тарас Жеребецький залишиться прикладом дієвого українця, патріота та воїна. На жаль, війна забирає найкращих, найсміливіших, найактивніших та найдобріших. Забирає цвіт української нації”, – написала у фейсбуці голова Львівської облради Ірина Гримак.
Читайте також:
Батько виніс тіло сина з поля бою: на фронті загинув воїн 93 омбр Дмитро Стасовський
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!