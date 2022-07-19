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На фронті загинув голова фракції “ЄС” у Львівській райраді, воїн ЗСУ Тарас Жеребецький

19/07/2022 17:31

На фронті загинув депутат Львівської районної ради, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Тарас Жеребецький.

Машина, в якій їхав захисник, підірвалася на міні в зоні бойових дій.

Про смерть однопартійця у вівторок, 19 липня, повідомила народна депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

“Загинув шанований і важливий член нашої команди “Європейської солідарності”, керівник нашої фракції у Львівській районній раді, керівник нашого секретаріату Тарас Жеребецький.

Цей молодий хлопець пішов боронити Україну у 2014 році і повернувся до лав ЗСУ 24 лютого. Він захищав країну у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. У вересні Тарасові виповнилося б 35″, – написала вона.

“Зранку ми плакали… в сесійній залі. Бо прийшла важка звістка з фронту”, – розповіла Геращенко.

Керівник обласної організації “ЄС” на Львівщині нардеп Олег Синютка розповів, що авто, в якому їхав Жеребецький, підірвалося на міні у зоні бойових дій.

“Кілька днів тому, у перервах між важкими боями, Тарас зробив сюрприз рідним та без попередження приїхав додому, щоб побачитися з дружиною, сином та донькою. У нашій пам’яті Тарас Жеребецький залишиться прикладом дієвого українця, патріота та воїна. На жаль, війна забирає найкращих, найсміливіших, найактивніших та найдобріших. Забирає цвіт української нації”, – написала у фейсбуці голова Львівської облради Ірина Гримак.

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