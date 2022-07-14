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Батько виніс тіло сина з поля бою: на фронті загинув воїн 93 омбр Дмитро Стасовський

14/07/2022 09:12

У боях за Україну загинув військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Дмитро Стасовський.

Його тіло з поля бою на виніс батько – також боєць Збройних сил України Юрій Стасовський.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у фейсбуці.

“Батько та син добровольцями пішли на війну. Воювали разом. Багато боїв пройшли разом. А вчора син загинув у бою. І батько пішов у пекло, і особисто виніс тіло сина з-під обстрілу. І він сидить зараз, дивиться на небо, а поруч з ним син і він не може заснути. Він згадує як ростив, як навчав, як воював поруч з сином. Вони вдвох. Але він вже один”, – написав Бутусов.

Дмитро Стасовський загинув 13 липня. Обидва військових із Петриківки, що на Дніпропетровщині. Воювали в одному батальйоні 93-ї бригади.

Після похорону сина чоловік планує повернутися на фронт.

Скріншот із фейсбук-сторінки Юрія Стасовського

“Сім’я військових не могла залишитися осторонь захисту України – Юрій Стасовський ще з 2014 року захищав країну, пройшов Іловайськ, полон, а тепер Росія забрала у нього сина”, – пише “Телеграф”.

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