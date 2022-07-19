Рада звільнила Баканова

Голова СБУ Іван Баканов. Фото: пресцентр СБУ

Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Про це у вівторок, 19 липня, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Парламент звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. В залі його не було. Розгляд був достатньо формальним”, – йдеться в повідомленні.

За проголосували 265 депутатів. Железняк зазначає, що питання призначення нового голови СБУ на нинішнє засідання не виносили.

Як свідчить фото, голоси за дали 203 представники “Слуги народу”, 11 “Батьківщини”, двоє нардепів з “Платформи за життя та мир” (колишня ОПЗЖ), група “За майбутнє” – 12 осіб, 17 представників “Довіри”, 11 – “Відновлення України” та 9 позафракційних. “Євросолідарність” не голосувала.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня своїми указами усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

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