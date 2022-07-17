Зеленський усунув з посад Баканова і Венедиктову

Президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови Служби безпеки, а Ірину Венедиктову – відсторонив від виконання обов’язків Генерального прокурора України.

Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених у неділю, 17 липня.

“Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути БАКАНОВА Івана Геннадійовича від виконання обов’язків Голови Служби безпеки України”, – зазначається в указі президента №499/2022.

У згаданій в указі про усунення Баканова статті 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ сказано, що “невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків”.

“Відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” постановляю: Відсторонити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора”, – зазначається в указі №500/2022.

Стаття 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” передбачає, що “у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність”.

Іншим указом Зеленський “відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” поклав виконання обов’язків Генпрокурора на Олексія Симоненка.

Симоненко досі обіймав посаду заступника Генпрокурора й відомий, зокрема, тим, що підписав підозру народному депутатові Петру Порошенку, тоді як Ірина Венедіктова взяла відпустку.

Симоненко має звання заслуженого юриста, кілька медалей та ордени, якими він був нагороджений за президентства Віктора Януковича. Деякі ЗМІ також називають його “людиною Татарова” (йдеться про одіозного заступника керівника офісу президента Олега Татарова).

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