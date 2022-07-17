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Зеленський пояснив усунення Баканова й Венедиктової

17/07/2022 23:51

Президент Володимир Зеленський заявив, що великий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та “звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України і спецслужбами Росії”, ставлять дуже серйозні запитання до керівників цих структур.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в неділю, 17 липня, коментуючи своє рішення усунути з посади й відсторонити голову Служби безпеки Івана Баканова та Генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

“Сьогодні мені доповіли результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога. Працівниками ДБР спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим [Олег Кулініч]… Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка”, – зауважив Зеленський.

І наголосив, що “так само відповідатимуть і всі, хто разом із ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації”.

“Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки і в правоохоронних органах будуть оцінені. Відповідна інспекція правоохоронних органів вже має перші результати й буде продовжуватися далі”, – запевнив президент.

За його словами, було зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

“У 198 провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави”, – відзначив президент.

Він наголосив, що такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави і зв’язків, зафіксованих між працівниками силових структур України та спецслужбами РФ, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників.

“Кожне з таких питань отримає належну відповідь”, – переконує президент.

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Україна

Зеленський пояснив усунення Баканова й Венедиктової

Президент Володимир Зеленський заявив, що великий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та “звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України і спецслужбами Росії”, ставлять дуже серйозні запитання...

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