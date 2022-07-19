“Піоном” по ворогу: воїни 43-ї бригади знищили російську САУ “Мста-С”. ФОТО

Фото: пресслужба 43-ї оабр

Військовослужбовці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили ворожу самохідну артустановку “Мста-С”.

Про це вдень у вівторок, 19 липня, інформує пресслужба 43-ї бригади.

“Російська САУ 2С19М1 “Мста-С”. Була до вчора. Вже немає”, – ідеться в повідомленні.

“Наш “Піон” відпрацював російську техніку та зберіг життя піхоти в окопах, по якій ворожа артилерія вела вогонь”, – додали військові.

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