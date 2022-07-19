ЗСУ показали роботу польських САУ Krab на передовій. ВІДЕО

Скріншот із відео

Найпотужніша на озброєнні польської армії самохідна артилерійська гаубиця Krab вже працює на сході України.

Про повідомили у вівторок, 19 липня, в пресцентрі Генштабу ЗСУ.

“155-міліметрова гармата має підсилений ствол із клиновим замком. Екіпаж бойової машини – 5 осіб, вага – близько 50 тонн. Час переходу гаубиці з похідного в бойове положення становить 30 секунд”, – підписали відео Військового телебачення у ГШ.

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