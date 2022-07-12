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Польський прем’єр привіз в Україну нову партію САУ Krab

12/07/2022 23:40

Президент Володимир Зеленський заявив, що Польща постачила Україні нову партію самохідних артилерійських установок AHS Krab.

Про це він сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 12 липня.

“Сьогодні у Києві провів переговори з Маріушем Блащаком – віцепремʼєр-міністром і міністром оборони Польщі. А він привіз нам «Краби» – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем”, – повідомив президент.

“Звичайно, ключовою темою наших переговорів була подальша оборонна співпраця. Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому”, – додав Зеленський.

Як відомо, першу партію САУ “Краб” Польща надала Україні для відбиття російської агресії ще приблизно півтора місяця тому. Про те, що самохідні артилерійські установки “Краб” готові до використання на фронті, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв 9 червня.

Двома днями раніше стало відомо, що Збройні сили України отримують від Польщі командирські машини для польських самохідних гаубиць “Краб”.

У травні Польща також сотню українських артилеристів керувати САУ “Краб”.

Тоді стало відомо, що завдяки польській допомозі українці мають уже щонайменше 24 такі самохідні гаубиці.

САУ Krab на Донбасі, червень 2022. Фото: угруповання Об’єднаних сил

Станом на кінець червня “Краби” виконували бойові завдання на фронті, про це інформувала пресслужба угруповання Об’єднаних сил та публікувала відповідні фото.

Угода з Польщею про “Краби”

Окрім цього, ЗМІ повідомляли,  що Україна укладе угоду на придбання ще близько 60 одиниць 155-мм самохідних артилерійських установок Krab.

Вартість угоди становить близько 3 мільярдів злотих. Європейський Союз частково покриє витрати на закупівлю нових САУ для Збройних сил України, заявляв польський прем’єр.

Постачання відбуватимуться в найближчі кілька місяців.

Україна є першим експортним замовником цього типу зброї. Але потужність виробника HSW (Huta Stalowa Wola) становить 20-30 машин на рік.

AHS Krab: довідка

“Краби” – це САУ, які використовуються польською армією протягом кількох останніх років. Контракт із польським ОПК був укладений у 2016 році та передбачав поставку війську польському майже 100 гаубиць. Два роки тому міноборони країни оновило контракт і замовило більше таких гаубиць.

САУ “Краб” виробляє Huta Stalowa Wola.

Самохідна артустановка має гусеничне шасі за корейською ліцензією, а гармата калібру 155 мм є модифікацією британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри.

Максимальна дальність стрільби “Краба” основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину ця САУ може вистрілити шість разів.

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