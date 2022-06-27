Перші німецькі САУ PzH 2000 уже прибули на фронт, щоб нищити окупантів. ФОТО

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На передовій уже є перший артилерійський підрозділ Збройних сил України, озброєний німецькими самохідними артилерійськими установками Panzerhaubize 2000 калібру 155 мм.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує Defence Express.

“І ці САУ уже використовуються для знищення російських окупантів. За поточними даними, артилерія ЗСУ зараз має 12 одиниць PzH 2000 – сім від Німеччини та п’ять від Нідерландів”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня у міноборони ФРН підтвердили поставку семи гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Україні.

11 травня ЗМІ повідомляли, що Німеччина почала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000, воно мало тривати 40 днів. Писали, що Німеччина та Нідерланди планують передати Україні таких 12 самохідних гаубиць.

Довідково

Panzerhaubitze 2000 — німецька 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Має ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних зарядів плюс систему наземної навігації.

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