НАТО розширить бойові групи на східному фланзі через загрозу РФ

На саміті в Брюсселі лідери країн НАТО узгодять рішення про збільшення кількості військ на східному фланзі через загрозу Російської Федерації.

Про це в понеділок, 27 червня, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає “Європейська правда”.

“На саміті ми зміцнимо наш передовий захист. Ми збільшимо бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад. Ми трансформуємо Сили реагування НАТО і збільшимо кількість сил швидкої готовності до 300 тисяч”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що також будуть збільшені можливості НАТО реагувати на кризи на конфлікти, включаючи попереднє розміщення озброєння.

“Більше систем захисту, таких як системи протиповітряної оборони, зміцнення командування та контролю”, – додав генсек.

Пізніше Столтенберг уточнив, що розширення до рівня бригад буде не у всіх восьми країнах, де є бойові групи, а тільки в деяких. “У різних країн різні потреби”, – сказав він.

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