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Лавров заявив, що Євросоюз і НАТО збирають коаліцію “для війни з РФ”

24/06/2022 14:45

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Європейський Союз разом із НАТО “збирають коаліцію для боротьби проти Росії”.

Про це він сказав під час візиту до Баку, інформує “Интерфакс” в п’ятницю, 24 червня.

“Це шлях, який європейці обрали. Шлях, який, на жаль, нагадує, коли розпочиналася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну, якщо не більшу частину європейських країн, для боротьби проти Радянського Союзу”, – сказав Лавров.

“Ось зараз також, у тому числі, і Євросоюз разом із НАТО збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Російською Федерацією. Будемо на все це дивитися дуже уважно”, – додав він.

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