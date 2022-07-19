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СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян у Зоні відчуження. ВІДЕО

19/07/2022 15:20

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які здійснили силове захоплення об’єктів Чорнобильської АЕС та контролювали їх у період з 24 лютого по 31 березня, вчинили акт ядерного тероризму.

Про це в вівторок, 19 липня, інформує пресцентр СБУ.

Попри те, що реактори не працюють, підприємство залишається величезним комплексом із трьома сховищами відпрацьованого ядерного палива і низкою майданчиків з радіоактивними відходами.

Росія перетворила ЧАЕС на свою тимчасову військову базу, чим грубо порушила Женевську конвенцію, яка прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту.

Загарбники також порушили норми ядерної безпеки: пошкодили приміщення та замінували територію; унеможливили регулярний зовнішній моніторинг радіації та безперервне постачання запасних частин, палива і витратних матеріалів; утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок.

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Україна

СБУ зібрала докази ядерного тероризму росіян у Зоні відчуження. ВІДЕО

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази того, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які здійснили силове захоплення об’єктів Чорнобильської АЕС та контролювали їх у період з 24 лютого по...

Війна з Росією

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