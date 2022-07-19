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У фільтраційних центрах окупованого Маріуполя утримують понад 10 тис. людей, – Бойченко

19/07/2022 16:27

На Донеччині в тимчасово окупованому Маріуполі і на околицях міста діють чотири фільтраційні центри, де російські військові утримують вже понад 10 тисяч людей.

Про це в вівторок, 19 липня, повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу.

“Фільтраційні центри є і в місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення”, – сказав він.

За словами Бойченка, у полоні тримають багатьох держслужбовців та муніципальних працівників.

У фільтраційних центрах відсутні лікарі, через що маріупольці не отримують медичну допомогу.

Він додав, що в одному з центрів зараз утримують майже 2 тисячі чоловіків.

На його думку, це пов’язано з майбутньою мобілізацією: “Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів РФ. І це відразу квиток на фронт”.

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