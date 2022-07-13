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Росіяни почали нову хвилю прихованої мобілізації в окупованому Маріуполі, – радник мера

13/07/2022 13:29

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розгорнути нову хвилю прихованої мобілізації, пропонуючи роботу пожежними інспекторами.

Про це в середу, 13 липня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

За його словами, окупанти публікують оголошення про пошук людей віком 25-30 років для працевлаштування пожежними інспекторами.

Для отримання першого досвіду роботи просять поїхати на “тренування” у Донецьк на кілька місяців.

Андрющенко порадив маріупольцям уникати будь-якого працевлаштування, яке передбачає надання присяги окупантам.

“Наші люди для перевірки звернулись щодо “працевлаштування”. Повідомляють, що в разі згоди будуть направлені до Донецьк на “тренування та навчання” на пару місяців, адже досвіду немає. Це цілком збігається з попередніми інсайдами про план прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади”, – написав він.

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