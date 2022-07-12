Home / Війна / “Медики РФ боялися дивитися нам в очі”: з полону повернувся боєць, який гвинтокрилом дістався “Азовсталі”. ВІДЕО

“Медики РФ боялися дивитися нам в очі”: з полону повернувся боєць, який гвинтокрилом дістався “Азовсталі”. ВІДЕО

12/07/2022 20:33

Пресслужба полку “Азов” поширила інтерв’ю із бійцем полку “Азов” Дмитром Усіченком на псевдо “Вишня”, якому разом з іншими воїнами вдалося дістатися до заблокованого окупантами заводу “Азовсталь” повітряним коридором.

Відео поширили у вівторок, 12 липня, на ютуб-каналі.

“Він – один із небагатьох, хто вижив після ризикованої операції на гвинтокрилах та один із тих, хто повернувся на підконтрольну Україні територію з російського полону. Воював з окупантами ще на Київщині та вигнавши ворога звідти, прийняв вольове рішення допомогти побратимам на Сході”, – йдеться в описі до відео.

Друг “Вишня” розповідає про те, як вирушаючи на завдання до Маріуполя, усвідомлював ситуацію в місті та готувався до того, що їде в один кінець. 

Побачивши на власні очі всі руйнування та кількість трупів на вулицях, був вражений більше, ніж сам очікував. Бачив дітей із контузією, які блукали в пошуках води, а також тих, які гралися на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей. Каже, бомбардування росіянами Маріуполя практично не припинялося. 

Про те, чому російські медики боялися дивитися в очі бійцями “Азову” в полоні, що хотіли дізнатися окупанти на допиті українських військових та як відбувався обмін полоненими –  азовець розповів у інтерв’ю.

За словами бійця, медики просили не дивитися їм в очі.

«Я питаю: чого? А вона: «Не дивися мені в очі, дивись униз кудись». Вони боялися «Азова», – каже Вишня.

Усіченко зазначив: перше, що він побачив у Маріуполі, – труп чоловіка на лавці, біля якого гуляла жінка з візочком, а поряд грали у футбол діти. Потім він зустрів контужених дітей, які блукали містом у пошуках води. «Азовець» пояснив, що контузію видавав особливий погляд – «скляні» очі.

Сам він дістав поранення у перші півтори години боїв. Після короткотривалого лікування повернувся у стрій – і знову був поранений.

У полон, каже боєць, здаватися не хотів, але був змушений виконати наказ.

Він також переконаний у перемозі України. «Ми стовідсотково переможемо. Навіть ФСБешники говорили, що ми охріненно воюємо», – сказав Усіченко.

Читайте також:
Польоти в заблокований Маріуполь: глава ГУР розповів про таємні місії українських Мі-8

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

​У Києві затримали екснардепа: за $10 тис. обіцяв “вплинути” на суддів

У Києві затримали колишнього народного депутата України у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями Про це повідомила пресслужба офісу генпрокурора у вівторок, 12 липня. За даними слідства, екснардеп...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse