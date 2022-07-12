“Медики РФ боялися дивитися нам в очі”: з полону повернувся боєць, який гвинтокрилом дістався “Азовсталі”. ВІДЕО

Скріншот із відео

Пресслужба полку “Азов” поширила інтерв’ю із бійцем полку “Азов” Дмитром Усіченком на псевдо “Вишня”, якому разом з іншими воїнами вдалося дістатися до заблокованого окупантами заводу “Азовсталь” повітряним коридором.

Відео поширили у вівторок, 12 липня, на ютуб-каналі.

“Він – один із небагатьох, хто вижив після ризикованої операції на гвинтокрилах та один із тих, хто повернувся на підконтрольну Україні територію з російського полону. Воював з окупантами ще на Київщині та вигнавши ворога звідти, прийняв вольове рішення допомогти побратимам на Сході”, – йдеться в описі до відео.

Друг “Вишня” розповідає про те, як вирушаючи на завдання до Маріуполя, усвідомлював ситуацію в місті та готувався до того, що їде в один кінець.

Побачивши на власні очі всі руйнування та кількість трупів на вулицях, був вражений більше, ніж сам очікував. Бачив дітей із контузією, які блукали в пошуках води, а також тих, які гралися на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей. Каже, бомбардування росіянами Маріуполя практично не припинялося.

Про те, чому російські медики боялися дивитися в очі бійцями “Азову” в полоні, що хотіли дізнатися окупанти на допиті українських військових та як відбувався обмін полоненими – азовець розповів у інтерв’ю.

За словами бійця, медики просили не дивитися їм в очі.

«Я питаю: чого? А вона: «Не дивися мені в очі, дивись униз кудись». Вони боялися «Азова», – каже Вишня.

Усіченко зазначив: перше, що він побачив у Маріуполі, – труп чоловіка на лавці, біля якого гуляла жінка з візочком, а поряд грали у футбол діти. Потім він зустрів контужених дітей, які блукали містом у пошуках води. «Азовець» пояснив, що контузію видавав особливий погляд – «скляні» очі.

Сам він дістав поранення у перші півтори години боїв. Після короткотривалого лікування повернувся у стрій – і знову був поранений.

У полон, каже боєць, здаватися не хотів, але був змушений виконати наказ.

Він також переконаний у перемозі України. «Ми стовідсотково переможемо. Навіть ФСБешники говорили, що ми охріненно воюємо», – сказав Усіченко.

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