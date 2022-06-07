На Донеччині окупанти вербують працівників у фільтраційні табори: адреси пишуть в смс

У Донецькій області загарбники вербують робітників у фільтраційні табори через розсилку відповідних повідомлень абонентам окупаційного мобільного оператора “Фенікс”.
Про це в вівторок, 7 червня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
“Абоненти окупаційного мобільного оператора “Фенікс” у Маріуполі останніми днями отримають таку розсилку від так званого “мін’юсту “ДНР”. Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори”, – написав він.
Андрющенко опублікував скріни повідомлень, в яких запрошують йти працювати у Волноваську, Єнакіївську та Макіївську виправні колонії, а також у Донецький слідчий ізолятор. Там обіцяють людям “гідну заробітну плату та повний соцпакет”.
“Росіяни та їх сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців. Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишніх місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 сторіччя виглядає саме так”, – наголосив радник мера.
Читайте також:
У Маріуполі тисячі людей стоять у черзі по їжу від окупантів, багато непритомніють, – радник мера
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!