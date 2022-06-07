На Донеччині окупанти вербують працівників у фільтраційні табори: адреси пишуть в смс

У Донецькій області загарбники вербують робітників у фільтраційні табори через розсилку відповідних повідомлень абонентам окупаційного мобільного оператора “Фенікс”.

Про це в вівторок, 7 червня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

“Абоненти окупаційного мобільного оператора “Фенікс” у Маріуполі останніми днями отримають таку розсилку від так званого “мін’юсту “ДНР”. Окупанти вербують робітників у концентраційні фільтраційні табори”, – написав він.

Андрющенко опублікував скріни повідомлень, в яких запрошують йти працювати у Волноваську, Єнакіївську та Макіївську виправні колонії, а також у Донецький слідчий ізолятор. Там обіцяють людям “гідну заробітну плату та повний соцпакет”.

“Росіяни та їх сателіти вже навіть не приховують ані адреси, ані наявність катівень для українців. Нестача кадрів пов’язана з розконсервацію колишніх місць відбування покарань. Наповнення їх відбувається в першу чергу через посилені фільтраційні заходи. Нацизм 21 сторіччя виглядає саме так”, – наголосив радник мера.

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