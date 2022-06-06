У Маріуполі тисячі людей стоять у черзі по їжу від окупантів, багато непритомніють, – радник мера

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У тимчасово окупованому Маріуполі черга по продукти харчування від російських загарбників у колишньому торговельному центрі “Метро” щодня сягає від 1,5 до 2 тисяч людей.

Про це в понеділок, 6 червня, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ “Метро” сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території “гуманітарного штабу” немає де. Тіні для укриття немає.

Щогодини останніми днями до 10 людей, які непритомніють, вивозять до лікарні. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня.

Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога Росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті”, – розповів він.

Андрющенко також наголосив, що гуманітарна ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися: у місті бракує харчів та води. При цьому окупанти заявили, що з липня так звану “гуманітарну допомогу” безкоштовно будуть видавати лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Також радник мера повідомив, що деякі телеграм-канали розповсюджують фейкову інформацію про нібито організацію евакуації з Маріуполя з району Порт-Сіті в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

Шахраї пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема, і на телеграм канал Андрющенка.

“Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв – +30683279596. Жодної евакуації з Маріуполя на зараз не планується”, – наголосив радник мера.

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