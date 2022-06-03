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У Маріуполі – величезні черги за “питною” водою, яку треба кип’ятити, – радник мера

03/06/2022 10:58

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області місцеві мешканці вишиковуються у величезні черги за водою.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

“Ранок Маріуполь зустрічає чергами за питною водою. Яка майже не придатна для вживання без кип’ятіння. Яке неможливо в умовах готування їжі виключно на багатті”, – написав Андрющенко.

Він опублікував фотографію однієї з цих великих черг, де люди з пустими місткостями стоять в очікуванні води.

“100 днів війни. Навіть невеликі тимчасові тактичні перемоги ворога – це просто суцільне руйнування. Переможемо. Відплатимо. Відбудуємо. Слава Україні”, – наголосив радник мера.

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