На Закарпатті російський шпигун отримав 7 років тюрми

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту Росії, який збирав інформацію для ФСБ.
Про це повідомляє пресцентр СБУу вівторок, 19 липня.
Зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.
Цього агента контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті в березні.
Зловмисник під псевдонімом “Гєлєн” передавав ворогу інформацію для підготовки диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України.
Наразі встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з числа співробітників ФСБ, у тому числі й під прикриттям.
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