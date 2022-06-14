Агітатор за відокремлення Закарпаття отримав 7 років ув’язнення

Ужгородський міськрайонний суд ув’язнив на 7 років активного прибічника відокремлення Закарпаття.
Про це в понеділок, 13 червня, повідомила пресслужба управління СБУ у Закарпатській області.
Зазначається, що 43-річний громадянин України агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої держави.
“Позиціонуючи себе як «активіст крайового русинства», чоловік публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом створити на території області нове незаконне державне утворення «Республіка Підкарпатська Русь». У своїх дописах фігурант виражав неприязнь і зневагу до України та українців”, – йдеться в повідомленні.
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.
Він оголошений у міждержавний розшук. Судовий розгляд здійснювався у порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого.
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