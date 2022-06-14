Home / Україна / Межа закону / Агітатор за відокремлення Закарпаття отримав 7 років ув’язнення

Агітатор за відокремлення Закарпаття отримав 7 років ув’язнення

14/06/2022 09:57
СБУ табличка

Ужгородський міськрайонний суд ув’язнив на 7 років активного прибічника відокремлення Закарпаття.

Про це в понеділок, 13 червня, повідомила пресслужба управління СБУ у Закарпатській області.

Зазначається, що 43-річний громадянин України агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності нашої держави.

“Позиціонуючи себе як «активіст крайового русинства», чоловік публічно звертався до мешканців Закарпаття із закликом створити на території області нове незаконне державне утворення «Республіка Підкарпатська Русь». У своїх дописах фігурант виражав неприязнь і зневагу до України та українців”, – йдеться в повідомленні.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

Він оголошений у міждержавний розшук. Судовий розгляд здійснювався у порядку спеціального судового провадження, за відсутності обвинуваченого.

Читайте також:
У школі на Луганщині від ворожого авіаудару загинули два закарпатські волонтери

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна
СБУ табличка

Агітатор за відокремлення Закарпаття отримав 7 років ув’язнення

Ужгородський міськрайонний суд ув’язнив на 7 років активного прибічника відокремлення Закарпаття. Про це в понеділок, 13 червня, повідомила пресслужба управління СБУ у Закарпатській області. Зазначається, що 43-річний громадянин України...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse