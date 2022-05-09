У школі на Луганщині від ворожого авіаудару загинули два закарпатські волонтери

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці.
“У Білогорівці загинули два закарпатські волонтери. Увесь час війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в безпеку, доставляли гумвантажі”, – написав Гайдай.
Голова ОВА додав, що в останню евакуацію перед трагедією до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми.
Волонтери також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати. Вони загинули в школі разом з жителями села.
Після скидання російської авіабомби по школі села Білогорівка поблизу Лисичанська під завалами лишилося близько 60 людей, врятувати їх не вдалося.
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