У школі на Луганщині від ворожого авіаудару загинули два закарпатські волонтери

У школі села Білогорівка Луганської області від авіаудару загинули два волонтери із Закарпаття Назар Дичук та Дмитро Биць, які допомагали з евакуацією місцевих жителів.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці.

“У Білогорівці загинули два закарпатські волонтери. Увесь час війни Назар Дичук та Дмитро Биць постійно допомагали з евакуацією мешканців Луганщини. Вони рятували людей щодня, вивозили їх в безпеку, доставляли гумвантажі”, – написав Гайдай.

Голова ОВА додав, що в останню евакуацію перед трагедією до Білогорівки приїхав евакуаційний транспорт, розрахований на 300 людей, тоді згодилися їхати в безпеку лише 49 селян. Автобуси поїхали порожніми.

Волонтери також були на цьому рейсі, а потім повернулися допомагати. Вони загинули в школі разом з жителями села.

Після скидання російської авіабомби по школі села Білогорівка поблизу Лисичанська під завалами лишилося близько 60 людей, врятувати їх не вдалося.

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