Імовірно, під завалами школи в Білогорівці на Луганщині загинули 60 людей, – голова ОВА

За попередньою інформацією, внаслідок авіаудару росіян по школі в Білогорівці на Луганщині, де ховалися від обстрілу цивільні, загинули близько 60 осіб.

Про це вранці в неділю, 8 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він нагадав, що 7 травня о 16:37 росіяни скинули на школу в селищі Білогорівка під Лисичанськом потужну авіабомбу. В цей час там, у підвалі, переховувалися майже 90 людей.

Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім провели розбирання завалів та, на жаль, знайшли тіла двох загиблих. Евакуювали з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені.

“Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули“, – зазначив голова області.

Гайдай також розповів, що 7 травня окупаційні війська РФ з “градів” та “ураганів” обстріляли село Привілля Лисичанської міськради. Загинули три особи – 11- та 14-річний хлопці, їхня 69-річна бабуся. 12- й 8-річна сестри загиблих отримали важкі поранення й були госпіталізовані до лікарні.

Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин, і саме в цей час ворог вдарив по місту.

“Це справжні звірства «русского мира»: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину”, – наголосив голова обласної військової адміністрації.

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