ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 133 – 06.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: 72 омбр імені Чорних запорожців

Ранок

Генштаб показав роботу українського авіатора, що працює на штурмовику Су-25.

“Доброго ранку, Україно! Українські СУ-25 під час бойової роботи. Дякуємо усім прихильникам військової авіації. Разом переможемо!”, – йдеться у повідомленні.

Ранок

Бійці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили декілька одиниць реактивних систем залпового вогню “Ураган” російських окупантів.

Як зазначається, окупанти завезли РСЗВ “Урагани” та іншу необхідну техніку для експлуатації у зручне, на думку загарбників, місце. І вже готувалися обстрілювати українські позиції та цивільних.

Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки росіян, оператори ССО України “передали декілька вітань з дронів” і далі корегували вогонь нашої артилерії.

8:50

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків –1600 (+6),

бойових броньованих машин – 3 789 (+17),

артилерійських систем – 812 (+6),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 107 (+2),

літаків – 217,

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),

крилатих ракет – 153 (+9),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14),

спеціальної техніки – 65.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 5 липня).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

7:45

У Дніпропетровській області російські окупанти вночі вкотре обстріляли Криворізький район. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли безпосередньо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків. Від обстрілів ніхто не постраждав, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

7:05

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території Республіки Білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах, – ГШ ЗСУ.

7:05

На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат, – ГШ ЗСУ.

7:05

Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил ЗС України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються, – ГШ ЗСУ.

7:05

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка.

Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування.

Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки.

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Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 131 ОБОРОНИ, 04.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 132 ОБОРОНИ, 05.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.