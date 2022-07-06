Понад 36,5 тис. “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 6 липня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 6 танків, 17 ББМ, 6 артсистем, 4 БПЛА тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 500 (+150) осіб ліквідовано,

танків –1600 (+6),

бойових броньованих машин – 3 789 (+17),

артилерійських систем – 812 (+6),

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 107 (+2),

літаків – 217,

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),

крилатих ракет – 153 (+9),

кораблів /катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14),

спеціальної техніки – 65.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 5 липня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

У танковому бою під Лисичанськом загинув комбат “Брест”, із кількома білоруськими бійцями втрачено зв’язок