Home / Війна / У Харкові ворожа ракета знищила будівлю університету

У Харкові ворожа ракета знищила будівлю університету

06/07/2022 10:51

Вночі окупанти обстріляли з території Російської Федерації Новобаварський, Основ’янський, Київський райони Харкова. Внаслідок атаки знищена будівля вищого навчального закладу.

Про це вранці в середу, 6 липня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Близько 1 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському – в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото”, – повідомив голова ОВА.

За його даними, протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

“За добу по області постраждали троє осіб: двоє – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки”, – написав Синєгубов.

Читайте також:
У Харкові знешкодили 500-кілограмову російську авіабомбу, що застрягла в багатоповерхівці ще в березні. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський обурився “рішеннями” ГШ щодо обліку військовозобов’язаних, які змінюють місце перебування

Президент Володимир Зеленський відмежувався від заяв Генштабу ЗСУ щодо обліку військовозобов’язаних, які змінюють місце проживання й постійного перебування. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 5...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse