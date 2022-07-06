У Харкові ворожа ракета знищила будівлю університету

Вночі окупанти обстріляли з території Російської Федерації Новобаварський, Основ’янський, Київський райони Харкова. Внаслідок атаки знищена будівля вищого навчального закладу.

Про це вранці в середу, 6 липня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Близько 1 год росіяни нанесли удар в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському – в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото”, – повідомив голова ОВА.

За його даними, протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

“За добу по області постраждали троє осіб: двоє – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки”, – написав Синєгубов.

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