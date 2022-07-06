На Дніпропетровщині арештували зрадника, який зливав росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ й НГУ

На Дніпропетровщині викрили й арештували місцевого мешканця, який передавав росіянам дані про дислокацію та пересування підрозділів Збройних сил України.
Про це в середу, 6 липня, повідомила пресслужба Офісу генпрокуратури.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомили про підозру громадянину за фактами вчинення державної зради в умовах воєнного стану та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, підтримуючи ведення повномасштабної війни РФ проти України, підозрюваний через Telegram повідомляв військовим збройних сил РФ інформацію про місця розташування та пересування особового складу і військової техніки ЗС України та Нацгвардії у Дніпропетровській області.
25-27 травня через інтернет-дзвінок чоловік передав розташування двох військових частин на території області та кількість одиниць техніки. “Тобто фактично вчиняв активні дії щодо наведення та корегування вогню для російських окупантів”, – зазначає ОГП.
Під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявили гранату.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється управлянням СБУ у Дніпропетровській області, оперативний супровід – управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 133 – 06.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!