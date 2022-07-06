На Дніпропетровщині арештували зрадника, який зливав росіянам інформацію про дислокацію ЗСУ й НГУ

На Дніпропетровщині викрили й арештували місцевого мешканця, який передавав росіянам дані про дислокацію та пересування підрозділів Збройних сил України.

Про це в середу, 6 липня, повідомила пресслужба Офісу генпрокуратури.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомили про підозру громадянину за фактами вчинення державної зради в умовах воєнного стану та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підтримуючи ведення повномасштабної війни РФ проти України, підозрюваний через Telegram повідомляв військовим збройних сил РФ інформацію про місця розташування та пересування особового складу і військової техніки ЗС України та Нацгвардії у Дніпропетровській області.

25-27 травня через інтернет-дзвінок чоловік передав розташування двох військових частин на території області та кількість одиниць техніки. “Тобто фактично вчиняв активні дії щодо наведення та корегування вогню для російських окупантів”, – зазначає ОГП.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявили гранату.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється управлянням СБУ у Дніпропетровській області, оперативний супровід – управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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