Воїни ССО знищили кілька ворожих систем залпового вогню “Ураган”. ВІДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій ЗС України знищили декілька одиниць реактивних систем залпового вогню “Ураган” російських окупантів.
Про це ввечері в вівторок, 5 липня, повідомила пресслужба на Командування ССО ЗСУ.
Як зазначається, окупанти завезли РСЗВ “Урагани” та іншу необхідну техніку для експлуатації у зручне, на думку загарбників, місце. І вже готувалися обстрілювати українські позиції та цивільних.
Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки росіян, оператори ССО України “передали декілька «вітань з дронів»” і далі корегували вогонь нашої артилерії.
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