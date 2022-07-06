Тисячі литовців зібралися на відправку волонтерського “Байрактара” Україні

Близько 10 тисяч (!) людей зібралися на авіабазу в місті Шяуляй, щоб побачити відправлення в Україну литовського безпілотника Bayraktar TB2, на який збирала гроші вся країна і який турецька компанія-виробник погодилася передати безоплатно.

Про це 6 липня повідомляє “Європейська правда” з посиланням на литовський телеканал TV3.

На заході був присутній керівник компанії-виробника дронів Baykar Defence Халук Байрактар – зять турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

“Bayraktar став символом надії та спротиву. І ця кампанія почалася у Литві. Сотні тисяч людей долучились до цієї справи (збору коштів на розвідувально-ударний БПЛА для України – “Н”). Як компанія ми хотіли зробити дещо більше, не могли продати, тому вирішили приєднатися до цієї кампанії й передати Bayraktar як подарунок. Я пишаюсь, що зараз тут, я здивований такою увагою”, – сказав Халук Байрактар.

Крім того, під час відправлення безпілотника були присутні ініціатор збору коштів – литовський журналіст Андрюс Тапінас, міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас та посол України в Литві Петро Бешта.

“Я вкрай натхненний лідерством литовської нації. В їхньому уявленні, якщо треба зробити правильну річ, то ніщо не стане на заваді. Величезне дякую всім їм, оскільки всі вони доклалися і передали кошти для цієї надзвичайної “пташки”, – сказав посол.

Литовці, які зібралися на авіабазу, щоб побачити відправлення безпілотника Україні, казали, що “дуже щасливі”, переживають “невимовні відчуття”, бажають Україні успіху – і здивовані, що Bayraktar у житті має менший розмір, ніж їм здавалося.

Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви, Туреччини та виробника.

Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони. До кампанії долучилися у тому числі експрезидентка Даля Грибаускайте. Чинний президент Гітанас Науседа, прем’єрка Інгріда Шимоніте та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас на своїх сторінках у соцмережах також закликали приєднуватися усіх небайдужих.

Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати ЗСУ цей БПЛА, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України. Отриманий дрон назвали Vanagas – “Яструб”.

Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три “Байрактари”, який закрили за три дні, зібравши кошти (600 млн грн) майже на чотири безпілотники. Компанія “Байкар” і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно.

Наразі збір на “Байрактар” для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський.

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