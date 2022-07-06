Зеленський запевнив, що непорозумінь із Залужним в нього немає

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це він заявив у середу, 6 липня, на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, коментуючи попереднє рішення Генштабу щодо дозвільного порядку виїзду військовозобов’язаних осіб.

“Що стосується непорозуміння (із Залужним, – Н.) – ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо”, – наголосив Зеленський, його цитує “Укрінформ”.

Він також розповів, що з деталями рішення Генштабу щодо порядку пересування військовозобов’язаних за межі місць реєстрації за умови наявності відповідних дозволів розібралися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, “деталі говорять, що воно прийнято неправильно”, тому має бути скасоване.

Як інформувала “Новинарня“, протягом дня 5 липня Генштаб ЗСУ дещо плутано комунікував норму щодо надання дозволів від територіальних центрів комплектації на зміну місця проживання (перебування) для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці роз’яснення спричинили невдоволення та критику в частини користувачів соцмереж.

Водночас вказані обмеження так само комунікувалися ще з початку 2015 року та могли б діяти відповідно до закону з 24 лютого, коли було запроваджено воєнний стан.

6 липня після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Валерій Залужний повідомив, що начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії порядку з відправленням на доопрацювання.

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