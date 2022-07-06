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Офіційно: начальник Генштабу скасував порядок щодо дозволів на пересування військовозобов’язаних

06/07/2022 15:50

Військове керівництво України скасувало порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в середу, 6 липня.

“Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, – про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час”, – йдеться в дописі на сторінці головкома. 

Генерал Залужний наголосив, що цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України.

“Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави. Тому Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання”, – йдеться в повідомленні.

Залужний наголосив, що оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

“Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави”, – додав Залужний.

Як інформувала “Новинарня“, протягом дня 5 липня Генштаб ЗСУ дещо плутано комунікував норму щодо надання дозволів від територіальних центрів комплектації на зміну місця проживання (перебування) для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці роз’яснення спричинили невдоволення та критику в частини користувачів соцмереж.
Водночас вказані обмеження так само комунікувалися ще з початку 2015 року та могли б діяти відповідно до закону з 24 лютого, коли було запроваджено воєнний стан.

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