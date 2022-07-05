Зеленський обурився “рішеннями” ГШ щодо обліку військовозобов’язаних, які змінюють місце перебування

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Президент Володимир Зеленський відмежувався від заяв Генштабу ЗСУ щодо обліку військовозобов’язаних, які змінюють місце проживання й постійного перебування.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у вівторок, 5 липня.

“Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу Збройних сил України про затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння й навіть обурення в суспільстві. Я доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, Головнокомандувачу Збройних Сил доповісти мені всі деталі під час завтрашнього чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – одним з пунктів порядку денного”, – заявив Зеленський.

“Я обіцяю народу розібратися з цим. І прошу надалі Генеральний штаб не ухвалювати без мене подібних рішень”, – заявив Зеленський.

Як інформувала “Новинарня“, протягом дня 5 липня Генштаб ЗСУ дещо плутано комунікував норму щодо надання дозволів від територіальних центрів комплектації на зміну місця проживання (перебування) для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці роз’яснення спричинили невдоволення та критику в частини користувачів соцмереж.

Водночас вказані обмеження так само комунікувалися ще з початку 2015 року та могли б діяти відповідно до закону з 24 лютого, коли було запроваджено воєнний стан.

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