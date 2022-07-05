Home / Війна / Заборона чоловікам пересуватися Україною: роз’яснення радниці Залужного

Заборона чоловікам пересуватися Україною: роз’яснення радниці Залужного

05/07/2022 16:48

Військовозобов’язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Проте при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Про це в вівторок, 5 липня, сказала координаторка руху адвокатів Збройних сил України, радниця Головнокомандувача ЗСУ Євгенія Рябека, передає “РБК-Україна”.

Вона зазначила, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

“Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені”, – наголосила Рябека.

Військовозобов’язані особи, які змінюють місце проживання, повинні булі звернутися – на той час – в військкомат, а зараз – до центру військового комплектування – знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

“Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така – щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів”, – зазначила Євгенія Рябека.

Водночас речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу заявив, що Генштаб збереже баланс між забезпеченням права громадян на вільне пересування, та між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом.

Він пояснив, що наразі триває процес удосконалення чинної нормативно-правової бази, а оскільки в країні триває війна, то держава має володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.

“Така норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов’язок та військову службу, який діяв ще з 1992 року… Наразі в рамках нормування цього процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік”, – сказав речник.

Він додав, що керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на місцях також мають володіти інформацією в рамках своєї компетенції, щоб розуміти алгоритм дій в разі потреби.

За його словами, порядок буде відшліфовано на практиці у самих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Мотузяник додав, що станом на зараз йдеться про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“Такі дозволи видаватимуться на місцях: від 30 діб до 1 року. Крім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках службових обов’язків, на роботу або через життєві обставини”, – сказав він.

Своєю чергою, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що зараз ніхто не давав вказівку на перешкоджання переміщенню, в тому числі і військовозобов’язаних осіб.

“Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося”, – написав він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що військовозобов’язані чоловіки зможуть залишати місце проживання лише за умови наявності дозволу військового комісаріату.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 132 – 05.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

В Україні внесено зміни в положення про військовий квиток

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Заборона чоловікам пересуватися Україною: роз’яснення радниці Залужного

Військовозобов’язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Проте при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів. Про це в вівторок, 5 липня, сказала координаторка...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse