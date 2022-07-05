Заборона чоловікам пересуватися Україною: роз’яснення радниці Залужного

Військовозобов’язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Проте при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Про це в вівторок, 5 липня, сказала координаторка руху адвокатів Збройних сил України, радниця Головнокомандувача ЗСУ Євгенія Рябека, передає “РБК-Україна”.

Вона зазначила, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

“Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені”, – наголосила Рябека.

Військовозобов’язані особи, які змінюють місце проживання, повинні булі звернутися – на той час – в військкомат, а зараз – до центру військового комплектування – знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

“Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така – щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів”, – зазначила Євгенія Рябека.

Водночас речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу заявив, що Генштаб збереже баланс між забезпеченням права громадян на вільне пересування, та між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом.

Він пояснив, що наразі триває процес удосконалення чинної нормативно-правової бази, а оскільки в країні триває війна, то держава має володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.

“Така норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов’язок та військову службу, який діяв ще з 1992 року… Наразі в рамках нормування цього процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік”, – сказав речник.

Він додав, що керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на місцях також мають володіти інформацією в рамках своєї компетенції, щоб розуміти алгоритм дій в разі потреби.

За його словами, порядок буде відшліфовано на практиці у самих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Мотузяник додав, що станом на зараз йдеться про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

“Такі дозволи видаватимуться на місцях: від 30 діб до 1 року. Крім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках службових обов’язків, на роботу або через життєві обставини”, – сказав він.

Своєю чергою, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що зараз ніхто не давав вказівку на перешкоджання переміщенню, в тому числі і військовозобов’язаних осіб.

“Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося”, – написав він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що військовозобов’язані чоловіки зможуть залишати місце проживання лише за умови наявності дозволу військового комісаріату.

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