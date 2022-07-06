Зеленський анонсував прибуття в Україну потужних систем ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що має підтвердження про майбутнє постачання до України від західних союзників потужної протиповітряної оборони.
Про це він розповів на брифінгу у середу, 6 липня, з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.
“Як би не розгорталася війна на полі бою, пріоритет усе-таки – безпека неба. Це пріоритетно. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, на прибуття до України потужної протиповітряної оборони”, – сказав Зеленський.
Зокрема, за його словами, від таких постачань, які зможуть гарантувати безпеку людей від ракетного обстрілу, залежатиме і швидкість повернення додому вимушених переселенців, які втекли від російської війни.
“Це важливо. Тому що це дасть можливість повернутися додому жінкам, дітям. Дітям потрібно до шкіл, дорослим – до університетів, на роботу тощо. Можна довго говорити – які конкретно системи потрібні, скільки – все це є, все це передано дуже і дуже давно всім нашим партнерам”, – додав Зеленський.
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