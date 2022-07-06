Біля окупованого Мелітополя “втомився” ще один міст

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє про ще один зруйнований міст біля тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це він написав у середу, 6 липня, у своєму телеграм-каналі.
“Між Мелітополем та Токмаком «втомився» черговий міст. Новобогданівка–Троїцьке”, – повідомив голова ОВА.
Як повідомляла “Новинарня” з посиланням на сайт Центру національного спротиву, 3 липня невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком. Вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначалося, що саме цим шляхом окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.
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