В окупованій Макіївці – пожежа на ворожому складі боєприпасів. ВІДЕО

В тимчасово окупованій Макіївці Донецької області виникла пожежа на складі боєприпасів російських загарбників.
Про це в середу, 6 липня, інформує сайт “Новости Донбасса”.
Окупаційна “адміністрація” заявила, що промислова база “Техснаб” зазнала обстрілу.
“Постраждав Радянський район – зафіксовано пряме влучання в базу “Техснаб” на вулиці Новочеркаська, селище Ново-Фурманове. В результаті відбулася детонація боєприпасів, які зберігалися на відкритій території бази”, – йдеться у повідомленні.
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