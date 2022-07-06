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ЗСУ просуваються на Херсонщині і Запоріжжі, нарешті потужно запрацювала західна артилерія, – Зеленський

06/07/2022 23:31

Президент Володимир Зеленський заявив про наступ українських військ у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, 7 липня.

“Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що “сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо”.

За словами президента, “нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання”.

“Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна”, – зазначив він.

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