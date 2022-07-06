ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках, – Генштаб

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Сили оборони України відбили ворожий штурм та наступ на Харківському, Слов’янському та Бахмутському напрямках, завдали росіянам втрат і змусили їх відійти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 6 липня.

Так, на Харківському напрямку ворожі штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка наші воїни успішно відбили.

На Слов’янському напрямку окупанти наступали на напрямку Довгеньке – Мазанівка. Отримали відсіч наших воїнів та, з втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

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