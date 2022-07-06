У Херсоні знищено склади російських окупантів

У тимчасово окупованому Херсоні знищили склади військ РФ поблизу залізничного вокзалу.
Про це повідомив пообіді в середу, 6 липня, депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
“У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищено склади рашистів. Далі буде”, – написав він.
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