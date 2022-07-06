“Повернись живим” закупив 25 безпілотників “Лелека” для ЗСУ

Перший з 25 безпілотних комплексів “Лелека-100”, придбаних на зібрані кошти фондом “Повернись живим”, уже скоро потрапить до війська.
Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба “ПЖ”.
“Ви донейтите для війська, а ми вивчаємо його потреби, детально аналізуємо їх за десятками напрямів та параметрів, і тільки потім приймаємо рішення про те, куди саме витрачати народні гроші”, – йдеться у повідомленні.
Представники фонду вважають, що аеророзвідка зараз – один із найважливіших напрямків роботи та розвитку українського війська. А комплекс – один із найкращих розвідувальних безпілотників бригадного рівня.
“Лелека” здатний розвивати швидкість до 140 км і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км. “Лелека” виробляється в Україні.
Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень. До кінця літа у фонді очікують 50 літаків та 25 наземних станцій до них.
“Ці “лелеки” покриють потреби у подібних безпілотниках 25 підрозділів”, – підсумував керівник військового відділу фонду Андрій Римарук.
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