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“Повернись живим” закупив 25 безпілотників “Лелека” для ЗСУ

06/07/2022 13:25

Перший з 25 безпілотних комплексів “Лелека-100”, придбаних на зібрані кошти фондом “Повернись живим”, уже скоро потрапить до війська.

Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба “ПЖ”.

“Ви донейтите для війська, а ми вивчаємо його потреби, детально аналізуємо їх за десятками напрямів та параметрів, і тільки потім приймаємо рішення про те, куди саме витрачати народні гроші”, – йдеться у повідомленні.

Представники фонду вважають, що аеророзвідка зараз – один із найважливіших напрямків роботи та розвитку українського війська. А комплекс – один із найкращих розвідувальних безпілотників бригадного рівня.

“Лелека” здатний розвивати швидкість до 140 км і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км. “Лелека” виробляється в Україні.

Вартість кожного комплексу, який складається з двох літаків та наземної станції – 1 440 000 гривень. До кінця літа у фонді очікують 50 літаків та 25 наземних станцій до них.

“Ці “лелеки” покриють потреби у подібних безпілотниках 25 підрозділів”, – підсумував керівник військового відділу фонду Андрій Римарук.

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Україна

“Повернись живим” закупив 25 безпілотників “Лелека” для ЗСУ

Перший з 25 безпілотних комплексів “Лелека-100”, придбаних на зібрані кошти фондом “Повернись живим”, уже скоро потрапить до війська. Про це в середу, 6 липня, інформує пресслужба “ПЖ”. “Ви донейтите...

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