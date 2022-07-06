ППО знищила над Чорним морем дві ворожі ракети “Калібр”

Вночі підрозділи Протиповітряної оборони ЗСУ знищили на підльоті до узбережжя України дві крилаті ракети типу “Калібр”, випущені з підводного човна Російської Федерації.

Про це в середу, 6 липня, повідомляє телеграм-канал “Одеса.Офіційно” з посиланням на оперативне командування “Південь”.

“6 липня близько 3 год. 20 хв воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування «Південь» знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракети були випущені з російського підводного човна, що перебуває в акваторії Чорного моря.

За даними ОК “Південь”, ворог продовжує застосовувати тактику ракетних та авіаційних ударів на фоні загального облаштування рубежів оборони.

Своєю чергою, ракетно-артилерійські та інші підрозділи ЗСУ на південному напрямку протягом доби ліквідували 18 рашистів, знищили дві самохідні артилерійсько-мінометні установки “Нона-С”, одну зенітну установку 23-го калібру, одну гаубицю “Мста-Б”, п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також два склади боєприпасів.

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