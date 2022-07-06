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Росіяни вдарили по Херсонщині з “Градів”, є загиблий та поранений

06/07/2022 14:41

Поліція збирає докази воєнних злочинів російської армії після обстрілів сіл Заградівка та Мала Шестірня на Херсонщині, де окупанти завдали прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Снаряди влучили в будинки місцевих жителів, склади агропідприємства, понівечили техніку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 6 липня.

На світанку з реактивної системи залпового вогню “Град” російська армія завдала удари по селу Заградівка. Внаслідок обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджені та зруйновані будинки мирних мешканців.

Від ракетних обстрілів постраждало також село Мала Шестірня. Там окупанти зруйнували склад агропідприємства та будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу на території складу значних пошкоджень зазнали споруди та техніка.

Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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