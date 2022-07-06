У Раді пропонують вилучити всі норми законів про дозволи на переміщення військовозобов’язаних

Фото: пресцентр 95 бригади

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військоматі.

Про це йдеться на сайті парламенту, про це також повідомили у вівторок, 5 липня, нардепи Дмитро Чорний і Кирилл Нестеренко у ФБ.

Тексту законопроєкту на сайті Ради ще нема, проте вказано, що проєкт закону передали на розгляд керівництва парламенту.

Водночас, Чорний опублікував знімок порівняльної таблиці до законодавчої ініціативи.

Проєктом закону пропонується виключити із законів про порядок виїзду призовників, військовозобов‘язаних та резервістів з місця проживання в межах України вимогу про отримання відповідного дозволу у військоматі.

Нардепи сподіваються, що це питання вдасться вирішити у Раді уже цього тижня: “У п’ятницю чи суботу (8-9 липня – ред.)”.

Нестеренко зазначив, що закон 1992 року, котрий дістався Україні у спадок від Радянського Союзу, застарів і не працює у XXI столітті.

Як інформувала “Новинарня“, протягом дня 5 липня Генштаб ЗСУ дещо плутано комунікував норму щодо надання дозволів від територіальних центрів комплектації на зміну місця проживання (перебування) для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Ці роз’яснення спричинили невдоволення та критику в частини користувачів соцмереж.

Водночас вказані обмеження так само комунікувалися ще з початку 2015 року та могли б діяти відповідно до закону з 24 лютого, коли було запроваджено воєнний стан.

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