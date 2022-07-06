Окупанти обстріляли Широківську громаду на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російські окупанти вночі обстріляли Криворізький район.
Про це вранці в середу, 6 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли безпосередньо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.
За словами очільника ОВА, від обстрілів ніхто не постраждав.
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