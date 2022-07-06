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Росіяни провели авіарозвідку і намагалися завдати удару по Зміїному

06/07/2022 14:04

Літаки Збройних сил Російської Федерації провели розвідку щодо ситуації на острові Зміїний та намагалися завдати ударів.

Про це в середу, 6 липня, повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає “Укрінформ”.

“Прапор України на острові перебуває, чекає свого часу. Інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів. Вони намагалися провести авіаційну розвідку і удари нанести”, – зазначила вона.

Але помітивши загрозу застосування зброї Збройними силами України, окупанти “свої наміри відкоригували і поки тримаються подалі”.

Нагадаємо, вранці 30 червня стало відомо, що Збройні сили України завдали результативних ударів по острову Зміїний. Після цього острів залишили російські війська, евакуювавшись катерами й вертольотами. Один із гелікоптерів ЗС РФ зазнав катастрофи. Зміїний був вкритий пожежею. Росіяни назвали свою втечу після розгрому “жестом доброї волі”.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відеосюжет про атак ЗСУ на Зміїний.

1 липня Залужний повідомив, що близько 18:00 з аеродрому Бельбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі завдала авіаційних ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний, де раніше росіяни нібито “завершили виконання завдань”.
Натомість ЗСУ провели дорозвідку покинутого противником острова і завдали нового артудару, знищивши, за даними ОК “Південь”. залишки російських озброєнь на Зміїному, зокрема РСЗВ “Град” і ЗРК “Панцир”.

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