ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 141 – 14.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

12:15

Вінниця. Станом на 12:15 – 12 загиблих і 25 поранених, – ДСНС.

12:11

ДСНС про “приліт” російських ракет у Вінниці:

О 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний”. Попередньо – 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів.

11:52

Президент Володимир Зеленський поширив відео з наслідками обстрілу міста та назвав РФ країною-терористом.

“Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.

Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?” – ідеться в дописі президента.

“Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист”, – додав Зеленський.

11:36

Національна поліція про ракетний удар РФ по Вінниці: “Попередньо, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники”.

11:21

Чотири ракети над Вінницькою областю збили сили ППО ЗСУ, – голова ОВА Сергій Борзов.

Ранок

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам Російської Федерації формувати “добровольчі батальйони” для участі у війні в Україні – замість оголошення часткової або повної мобілізації в РФ.

Російські ЗМІ повідомили, що за шестимісячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів у Курській області, Приморському краї, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів у Тюменській області.

10:50

Міська рада Вінниці повідомила про вибухи в місті.

В цей час у багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

У Telegram-каналах поширюють фото густих клубів диму над будівлями, без вказування локації.

Є непідтверджені повідомлення про щонайменше три вибухи.

10:16

Дніпропетровщина. Уточнена інформація щодо ранкового обстрілу міста Зеленодольськ. Ворожі снаряди влучили по парковій зоні та стадіону спортивної школи. Постраждав і місцевий ліцей. У закладі посипалися вікна. Люди, на щастя, не постраждали, – голова ОВА Валентин Резніченко.

Ранок

У Херсонській області 28-ма механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу з коректуванням вогню від 131-го розвідувального батальйону з гаубиць М109 знищила ворожу гармату “Мста-Б”.

Напередодні

Бійці 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого мінометним вогнем ліквідували групу російських окупантів.

9:35

Після кількох днів відносного затишшя у статистиці знищення русні Генеральний штаб верифікував результати роботи HIMARSів, і не тільки, й сьогодні додав:

особового складу +300 осіб ліквідовано,

танків +18 одиниць,

бойових броньованих машин +20,

артилерійських систем +1,

літаків +2,

БПЛА оперативно-тактичного рівня +3,

автомобільної техніки та автоцистерн +16.

Статистика Генштабу ЗСУ щодо російських втрат за добу і з початку вторгнення:

Ранок

За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли жодного суттєвого просування та загалом ризикують втратити імпульс, який мали після окупації Лисичанська на Луганщині, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів, але за останні 72 години не досягли якогось суттєвого просування і ризикують “втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська”.

9:05

Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова – о 23-й год та після 2-ї години. Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, – голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди автомобілі. В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджена критична інфраструктура, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ. Із травмами госпіталізовані двоє мирних жителів Чугуївського району.

6:55

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності противника не відзначається. На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області, – ГШ ЗСУ.

6:55

Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина – значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України, – ГШ ЗСУ.

6:55

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення.

1:06

Напередодні росіяни парою винищувачів Су-27 намагалися здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова.

Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно “заземлив” безпілотник типу “Елерон-3” в Білозерській громаді. А дрон-камікадзе був “упійманий на гарячому” і знищений у Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили 13 рашистів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки. Також українські війська завдали ударів по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються, повідомляє ОК “Південь”.

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Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 126 ОБОРОНИ, 29.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 127 ОБОРОНИ, 30.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 128 ОБОРОНИ, 01.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 129 ОБОРОНИ, 02.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 130 ОБОРОНИ, 03.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 131 ОБОРОНИ, 04.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 132 ОБОРОНИ, 05.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 133 ОБОРОНИ, 06.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 134 ОБОРОНИ, 07.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 135 ОБОРОНИ, 08.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 136 ОБОРОНИ, 09.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 137 ОБОРОНИ, 10.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 138 ОБОРОНИ, 11.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 139 ОБОРОНИ, 12.07.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 140 ОБОРОНИ, 13.07.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області, до 3 липня ЗСУ вийшли з Лисичанська, останнього міста Луганщини. Надалі російські війська продовжують наступальні дії та артилерійські й ракетні обстріли, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Донеччині.