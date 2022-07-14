Росіяни на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть “втратити імпульс”, – розвідка Британії

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За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли жодного суттєвого просування та загалом ризикують втратити імпульс, який мали після окупації Лисичанська на Луганщині.

Про це в четвер, 14 липня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів, але за останні 72 години не досягли якогось суттєвого просування і ризикують “втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська”.

“Застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати імпульс, якщо тільки не “тиснути масою” – що зараз Росія не може використати”, – зазначають в огляді за 13 липня.

У ньому додають також, що попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними.

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