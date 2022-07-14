Home / Війна / Росіяни на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть “втратити імпульс”, – розвідка Британії

Росіяни на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть “втратити імпульс”, – розвідка Британії

14/07/2022 09:51

За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли жодного суттєвого просування та загалом ризикують втратити імпульс, який мали після окупації Лисичанська на Луганщині.

Про це в четвер, 14 липня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські війська на Донбасі продовжують артобстріли по широкому фронту і подекуди вдаються до пробних наступальних маневрів невеликими групами чисельністю рівні рот і взводів, але за останні 72 години не досягли якогось суттєвого просування і ризикують “втратити будь-який імпульс, який мали після захоплення Лисичанська”.

Застаріла техніка, зброя і радянська тактика, яку застосовують російські війська, не дозволяють їм швидко відновити чи набрати імпульс, якщо тільки не “тиснути масою” – що зараз Росія не може використати”, – зазначають в огляді за 13 липня.

У ньому додають також, що попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну домовленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними.

Читайте також:
Батько виніс тіло сина з поля бою: на фронті загинув воїн 93 омбр Дмитро Стасовський

Розвідка Британії розповіла про найближчі ймовірні плани РФ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна
СБУ табличка

Президент призначив нового главу військової контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Дубровіна начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. Як передає “Новинарня“, про це йдеться у відповідному указі №495/2022 від 12 липня. Іншим указом Зеленський звільнив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse